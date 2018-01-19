Крещение: как украинцы демонстрируют силу воли, окунаясь в прорубь (фото, видео)

Православные христиане и греко-католики отмечают Крещение Господне или, как его еще называют, Иордан.

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Во многих населенных пунктах Украины местные власти в преддверье праздника обустроили специальные места для купания.

На Крещение мэр Киева вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевского совета уже искупался в Днепре.

Как сообщал УНИАН, на мероприятиях, которые запланированы в Украине на Крещение в храмах и на водоемах, публичную безопасность обеспечивают около 12 тыс. правоохранителей.