Крещение: как украинцы демонстрируют силу воли, окунаясь в прорубь (фото, видео)

12:41, 19 января 2018
Общество
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Во многих населенных пунктах Украины местные власти в преддверье праздника обустроили специальные места для купания.

Православные христиане и греко-католики отмечают Крещение Господне или, как его еще называют, Иордан. 

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Во многих населенных пунктах Украины местные власти в преддверье праздника обустроили специальные места для купания.

На Крещение мэр Киева вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевского совета уже искупался в Днепре.

Как сообщал УНИАН, на мероприятиях, которые запланированы в Украине на Крещение в храмах и на водоемах, публичную безопасность обеспечивают около 12 тыс. правоохранителей. 

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Теги: #Крещение в Украине