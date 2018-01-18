Порошенко заявляет об "очень высоких" угрозах суверенитету Украины

Президент Петр Порошенко заявляет о напряженной ситуации на Донбассе и «очень высоких» угрозах суверенитету Украины, на которые ВСУ готовятся адекватно реагировать.

Читайте такжеПорошенко прокомментировал принятие закона о деоккупации ДонбассаКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного сегодня во Львовской области.

«Ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Только за последние 24 часа мы потеряли трех наших воинов», - сказал глава государства.

По его словам, в зоне АТО не прекращаются вооруженные провокации, диверсии, обстрелы из оружия, которое давно должно было быть отведено. «Все это происходит, несмотря на достигнутые договоренности о режиме прекращения огня», - подчеркнул президент.

«Риски и угрозы нашему суверенитету, нашей территориальной целостности остаются все еще, к сожалению, очень высокими, как и угроза безопасности, стабильности для всех стран Европы и мира», - отмечает Порошенко.

«Именно поэтому мы вместе с нашими партнерами не только ищем новые международные механизмы урегулирования существующих вызовов, но и непосредственно готовимся абсолютно адекватно реагировать на них, ведь лучший способ остановить агрессора - это готовность к достойной обороне и отпору любого нападения», - пояснил президент, добавив, что ВСУ постоянно наращивают готовность к выполнению задач, повышая свой боевую выучку.