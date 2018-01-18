Потери ВСУ на Донбассе: Минобороны уточнило обстоятельства гибели трех украинских военных за прошедшие сутки

В Министерстве обороны подтвердили гибель трех украинских военных за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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«С грустью сообщаем, что вчера около 21 часа в результате вражеских обстрелов вблизи населенного пункта Гранитное погиб один военнослужащий ВСУ. Кроме того, вчера ночью во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на противотанковой мине погибли двое наших защитников», - сказал он.

Также спикер добавил, что пятеро военнослужащих, получивших боевые травмы за прошедшие сутки, находятся в удовлетворительном состоянии и получают надлежащую медицинскую помощь в военном госпитале.