Кандидатура Посла России в Украине вызвала недоумение и недовольство

По данным газеты "Коммерсант" , новым послом России в Украине станет бывший министр здравоохранения и соцразвития РФ Михаил Зурабов.

Собеседник "Ъ", близкий к Кремлю, подтвердил, что господина Черномырдина и впрямь заменит экс-министр, а ныне советник президента России Михаил Зурабов. "Решение по нему было принято три месяца назад. Даже забавно, что его имя удалось сохранить в секрете", - рассказал источник "Ъ".

..."Если мыслить политическими категориями, послу на Украине ловить нечего: он фигура не ключевая и фактически обречен по телевизору узнавать, что газ отключили или шпиона поймали. Газовые переговоры ведутся на уровне президентов, правительств, "Газпрома" и газовых партнеров в Украине. А посол в большинстве случаев лишь транслятор позиции руководства", - объяснил выбор кандидатуры источник "Ъ", знакомый с деталями этого кадрового решения. По его словам, на этом посту в принципе не нужен суперменеджер, но есть много насущных проблем, которые нужно решать и для которых господин Зурабов подходит. "Миллионы людей ездят из страны в страну, работают и учатся в соседнем государстве. Возникают вопросы пенсионного обеспечения, образования, медобслуживания, наконец. Можно так обосновать кандидатуру Зурабова: в широком смысле слова выбрали посла по социалке", - подытожил собеседник.

Сам Михаил Зурабов вчера отказался говорить с "Ъ" о своем возможном назначении.

Между тем, узнав о готовящемся назначении господина Зурабова, душевное равновесие потеряли в российском МИДе и Госдуме. "Назначение посла в Украине, конечно, не в нашей сфере. Но Зурабов - это странно", - признались в МИД. А в комитете Госдумы по делам СНГ "Ъ" и вовсе заявили, что видеть Михаила Зурабова на должности посла "не хотелось бы", с его приходом “исчезнут иллюзии того, что у нас есть хоть какая-то политика в отношении Киева", - посетовал один из членов профильного думского комитета.

Весьма категорично по поводу господина Зурабова высказался заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Назначение Зурабова будет ошибкой. Особенно если исходить из интересов дела. Он не политический деятель, а менеджер, к тому же непопулярный", - заявил "Ъ" господин Затулин. По его словам, учитывая, что в Украине скоро президентские выборы, России здесь нужен человек, который будет высказывать мнения и позицию. "Черномырдин не отвечал этим требованиям, а Зурабов и подавно. Вот послы США и Польши в Киеве этим активно занимаются. А если наш посол наберет в рот воды, это будет непонятно всем, - отметил Константин Затулин. - У Зурабова совершенно нет дипломатического опыта, даже такого неудачного, который был у Черномырдина, успевшего до Украины поработать и с американцами, и на югославском направлении. Впрочем, мы много раз видели, когда на важные посты приходят люди, чье назначение не объяснить".