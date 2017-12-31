СМИ обнародовали видео с террористом, который совершил покушение на нардепа Мосийчука

Опубликовали видео, снятое незадолго до покушения на нардепа-радикала Игоря Мосийчука возле канала “Эспрессо”.

Видео выложил сайт “Информатор”.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом и проверяет что-то на сидении и в багажнике. После этого он берет в руки пакет и уходит.

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Взрывчатка во время покушения на Мосийчука, которое произошло 25 октября, была заложена в мопеде. Транспортное средство оставили под зданием, когда депутат участвовал в вечернем эфире.

Видео прокомментировал и сам Мосийчук. На своей странице в Facebook он написал, что зло будет наказано.

"Одной из самых заветных моих мечт в следующем году - подержаться за горло подонка с этого видео и его сообщников", - написал он.