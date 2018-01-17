Парубий закрыл заседание ВР: на завтра осталось 49 поправок к законопроекту по Донбассу

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что парламент может проголосовать за закон о деоккупации Донбасса в четверг, 18 января, около 11 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

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По словам Парубия, есть все возможности, чтобы завтра до 10.40 - 11.00 рассмотреть все поправки к законопроекту. Сегодня парламент закончил рассмотрение на 624-й поправке, всего к документу поступило 673 поправки.

Он сказал: "Осталось менее 50 поправок... Необходимо проведение консультаций, чтобы мы смогли выйти на согласованную, окончательную редакцию для голосования".

Спикер отметил, что Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны должен наработать согласованный вариант, и добавил, что готов присоединиться к этой работе. Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что в Верховной Раде за законопроект о реинтеграции Донбасса будут рекомендовать голосовать в редакции Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.