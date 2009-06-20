Что изменится с назначением нового министра транспорта (опрос)

Половина украинцев считает, что назначение нового министра транспорта ничего не изменит в этой отрасли.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного социологического исследования относительно отношения украинцев к отставке министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, которое провел Институт Горшенина в июне 2009 года.

В соответствии с результатами, переданными УНИАН, 44% украинцев отрицательно оценивают деятельность И.ВИНСКОГО в должности министра. Из них 22,3% оценивают деятельность экс-министра полностью отрицательно, а 21,7% - скорее отрицательно. В то же время, каждый пятый опрошенный -21,9% - положительно оценивает его деятельность. При этом 6,2% граждан считают деятельность министра полностью положительной, а 15,7% - скорее положительной. Затруднились с ответом на этот вопрос приблизительно треть респондентов (34,1%).

Почти половина граждан (45,4%) считает основной причиной отставки И.ВИНСКОГО личный конфликт с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Около трети опрошенных (31,2%) назвали такой причиной борьбу за контроль над бюджетными средствами. Приблизительно столько же (31,6%) не определились с вероятной причиной отставки. Немного меньшее количество респондентов (28,9%) связывает отставку И.ВИНСКОГО с отрицательными аспектами в работе транспортной отрасли и только 12,5% - с проблемами в подготовке к Евро-2012.

Половина украинцев (51%) считает, что утверждение нового министра не даст возможности решить существующие проблемы в транспортной отрасли. При этом почти треть респондентов (29,8%) в этом уверена абсолютно, а 21,2% опрошенных считают, что назначение нового министра скорее не позволит решить существующие проблемы. В то же время 23,3% граждан считают, что назначение нового министра позволит решить проблемы отрасли. Уверены в этом абсолютно лишь 5,6% опрошенных, а 17,7% считают, что назначение нового министра скорее даст возможность навести порядок в отрасли. Почти треть украинцев (27,5%) не определилась с ответом на этот вопрос.

Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос “Отношение украинцев к отставке министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО” с 18 по 19 июня 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.