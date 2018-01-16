Президент Украины Петр Порошенко рассказал об амбициозном плане реформ на 2018 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

«В 2018 году наши приоритеты в реформах не менее амбициозны - приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, национального бюро финансовой безопасности, налог на выведенный капитал, либеральное валютное законодательство, дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности», - заявил он.

Читайте такжеВсемирный банк выступил против проекта о Антикоррупционном суде: на кону $800 миллионов

При этом президент особо отметил тему создания в этом году Антикоррупционного суда.

«В этом году мы запустим его создание, и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия. После голосования в первом чтении будет время для совершенствования проекта с целью наиболее эффективной работы этого института», - сказал он.

По убеждению главы государства, этот суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.

В то же время Порошенко подчеркнул, что власть не только развивает антикоррупционную карательную систему, но и искореняет почву для коррупции.

«За несколько лет мы с корнями вырубили целый ряд коррупционных схем, которые процветали десятилетиями», - сказал Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, которые инициировало Министерством финансов.