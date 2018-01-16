Порошенко рассказал об амбициозном плане реформ на 2018 год
Также президент заверил, что в государстве уничтожен ряд коррупционных схем, которые использовали десятилетиями.
Президент Украины Петр Порошенко рассказал об амбициозном плане реформ на 2018 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.
«В 2018 году наши приоритеты в реформах не менее амбициозны - приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, национального бюро финансовой безопасности, налог на выведенный капитал, либеральное валютное законодательство, дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности», - заявил он.
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При этом президент особо отметил тему создания в этом году Антикоррупционного суда.
«В этом году мы запустим его создание, и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия. После голосования в первом чтении будет время для совершенствования проекта с целью наиболее эффективной работы этого института», - сказал он.
По убеждению главы государства, этот суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.
В то же время Порошенко подчеркнул, что власть не только развивает антикоррупционную карательную систему, но и искореняет почву для коррупции.
«За несколько лет мы с корнями вырубили целый ряд коррупционных схем, которые процветали десятилетиями», - сказал Порошенко.
Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов, которые инициировало Министерством финансов.