Гендиректор "Рустави-2" попал в базу "Миротворца" за публикацию "письма Порошенко ФСБ"

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия попал в базу данных украинского проекта «Миротворец» в связи с публикацией на канале так называемого «письма Порошенко ФСБ».

Как отмечается в публикации «Миротворца» в Facebook, Гварамия был внесен в базу за «сознательное участие в информационных операциях против Украины, цель которых - разрушение институтов государственной власти нашей страны».

В проекте также поблагодарили журналистов, которые «фактически профессионально провели допрос» Гварамии, а также выразили надежду, что правоохранительные органы Украины дадут соответствующую оценку его действиям.

Напомним, грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии якобы обращения президента Петра Порошенко к ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.

В «обращении», которое датируются 3 февралем 2007 года, Порошенко вроде обещал во время пребывания на территории России «неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ». На то время Порошенко был народным депутатом и его не впустили на территорию РФ.

Читайте такжеСаакашвили снова подал в суд на ГМС из-за непризнания его беженцемВ материалах, которые опубликовал грузинский телеканал, Порошенко вроде бы заявлял ФСБ, что запрет необоснованный, поскольку он «не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко, действует в интересах России —занимается привлечение крупных инвестиций, создает рабочие места для россиян. Является одним из основателей «Партии регионов».

В свою очередь, Администрация президента Украины опубликовала заявление, в котором сообщает, что сюжет грузинского телеканала Рустави 2 является "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным спецслубой России".

Среди прочего в «обращении» говорится, что Порошенко регулярно посещает Санкт-Петербург, «где проживают родители жены моего сына Алексея». Впрочем сын Порошенко, Алексей, вступил в брак с россиянкой Юлией Алихановой лишь в 2013 году. На эту неточность обращают внимание и в Администрации президента, опровергая подлинность опубликованных в Грузии материалов.

Отметим, что телеканал «Рустави-2» является частным телеканалом и одним из самых популярных СМИ в Грузии. Он известен своей приверженностью к Михеилу Саакашвили и поддерживал его, когда тот был президентом Грузии, поддерживает его и сейчас, а также критически настроен к действующей грузинской власти. Саакашвили сейчас является одним из противников Порошенко в украинской политике. В ноябре-декабре прошлого года он организовал акции протеста в Киеве с требованием импичмента Порошенко.

Николоз Гварамия - грузинский юрист и политический деятель. Ранее занимал должности министра юстиции, а также науки и образования Грузии. С 2007 по 2008 год Ника Гварамия был заместителем генерального прокурора Грузии.