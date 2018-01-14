В АП заявление Порошенко к ФСБ назвали "низкопробной подделкой и фейком"

Администрация президента Украины опубликовала заявление, в котором сообщает, что сюжет грузинского телеканала Рустави 2 является "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным спецслубой России".

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», - говорится в заявлении, обнародованном в ночь на 14 января.

«Наиболее красноречиво о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», - добавляют в АП.

В «обращении», которое датируются 3 февралем 2007 года, Порошенко вроде обещал во время пребывания на территории России «неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ».

На то время Порошенко был народным депутатом и его не впустили на территорию РФ.

В материалах, которые опубликовал грузинский телеканал, Порошенко вроде бы заявлял ФСБ, что запрет необоснованный, поскольку он «не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко, действует в интересах России —занимается привлечение крупных инвестиций, создает рабочие места для россиян. Является одним из основателей «Партии регионов».

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Среди прочего в «обращении» говорится, что Порошенко регулярно посещает Санкт-Петербург, «где проживают родители жены моего сына Алексея».

Впрочем сын Порошенко, Алексей, вступил в брак с россиянкой Юлией Алихановой лишь в 2013 году. На эту неточность обращают внимание и в Администрации президента, опровергая подлинность опубликованных в Грузии материалов.

Отметим, что телеканал «Рустави-2» является частным телеканалом и одним из самых популярных СМИ в Грузии. Он известен своей приверженностью к Михеилу Саакашвили и поддерживал его, когда тот был президентом Грузии, поддерживает его и сейчас, а также критически настроен к действующей грузинской власти. Саакашвили сейчас является одним из противников Порошенко в украинской политике. В ноябре-декабре прошлого года он организовал акции протеста в Киеве с требованием импичмента Порошенко.