Янукович тоже согласен на 17 января
16:40, 18 июня 2009Политика
1592 0
Юристы предупредили: играть не надо
Народный депутат, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что Верховная Рада Украины примет решение о назначении на 17 января выборов Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
На вопрос: «На когда будут назначены выборы Президента Украины” В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Видимо, это будет январь». На уточняющий вопрос: «Это будет 17 января?» он ответил: «Скорее всего, да».
При этом лидер Партии регионов добавил: «Наши юристы считают, что с этим вопросом нельзя играть». По его словам, «нужно, чтобы все было по закону».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter