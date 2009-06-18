Янукович тоже согласен на 17 января

Народный депутат, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что Верховная Рада Украины примет решение о назначении на 17 января выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

На вопрос: «На когда будут назначены выборы Президента Украины” В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Видимо, это будет январь». На уточняющий вопрос: «Это будет 17 января?» он ответил: «Скорее всего, да».

При этом лидер Партии регионов добавил: «Наши юристы считают, что с этим вопросом нельзя играть». По его словам, «нужно, чтобы все было по закону».