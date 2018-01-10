Суд освободил фигуранта дела о "рюкзаках Авакова" от отбывания наказания - СМИ

Московский районный суд Харькова вынес приговор одному из фигурантов дела о "рюкзаках Авакова", в котором подозревают сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.

Об этом говорится в решении суда, передает УП.

В нем сообщается, что фигурант дела был "активным участником "конвертационного центра". Ему поручили изготовить и подделать документы необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД Украины.

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Он подделал документы - распечатал их, поставил подписи и печати. Эти документы позже использовали во время участия в проведении переговорной процедуры закупки рюкзаков.

Отмечается, что во время досудебного расследования обвиняемый признал свою вину.

Суд признал его виновным и назначил наказание по ч.3 ст.358 УК Украины в виде 1 года лишения свободы. Однако через признание вины, мужчину освободили от наказания с испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что 31 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Чеботарю и Авакова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн, но 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

3 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что электронных браслетов для исполнения решения суда в отношении сына Авакова нет. Однако позже Аваков-младший сообщил, что ему все же надели электронный браслет.