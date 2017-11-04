Фигурант дела "рюкзаков Авакова" продал Нацполиции фуражек более чем на 2 миллиона

Национальная полиция Украина заключила три соглашения с ФОП "Владимир Плыгачов", который является фигурантом дела "рюкзаков Авакова" на поставку форменных фуражек общей стоимостью 2,2 млн грн.

По информации "Вестника госзакупок", соглашение было заключено по переговорной процедуре в апреле 2016 года, сообщает "Марлин".

Кроме рюкзаков и фуражек МВД Плигачов больше не выигрывал тендеров.

Владимир Плыгачов проходит по так называемому делу "рюкзаки Авакова" как предприниматель, который в феврале 2015 года параллельно с ООО "Днипровенд" принял участие также в переговорной процедуре МВД по закупке 1 тыс. рюкзаков для бойцов АТО за 2,1 млн грн.

Как установили детективы НАБУ, ФОП Плыгачов в закупке выполнил функцию посредника.

23 и 30 марта, а также 6 апреля 2015-го МВД перечислило 2,1 млн гривен на счет Плыгачова. Тот в свою очередь уже 24 марта и 6 апреля оплатил 214 тыс. грн. в счет погашения задолженности за пошив рюкзаков ООО "Нимфея".

"На допросе официальный представитель Плыгачова не смог объяснить, каким именно способом ФОП получил официальное приглашение к участию в переговорной закупки от МВД. По мнению детективов, такая странная ситуация свидетельствует о сговоре между Плыгачовим и чиновниками министерства", - говорится в сообщении.

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1 ноября, НАБУ и САП проводили обыски в домах ряда должностных лиц Национальной полиции по делу "рюкзаков Авакова".

По данным НАБУ, следственные действия проводились в Киеве и Киевской области в помещениях лиц, которые "по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел".

Как известно, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дл Александра Авакова. Позже НАБУ задержало 3 человек по подозрению в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии: Александра Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате госсредств при закупке рюкзаков. 1 ноября о подозрении сообщили третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

САП заявила, что будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов"дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.