Саакашвили отказался предоставить образцы голоса – прокуратура

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала", передает УП.

"Он никоим образом не способствует объективному расследованию уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи", - сказал Енин.

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По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что проведенная СБУ экспертиза подтвердила подлинность голосов в разговоре между Саакашвили и Курченко.

5 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал СМИ аудиозапись и расшифровку телефонного разговора между Саакашвили и Курченко.

Соответствующая запись была опубликована на брифинге в Киеве.

«После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили, был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко. Сейчас вниманию всех поклонников борца за «независимость Украины» личный разговор Саакашвили и Курченко», - заявил он перед демонстрацией соответствующих оперативных записей для журналистов.

На записи лица, голоса которых похожи на Саакашвили и Курченко, обсуждают дальнейшие планы сотрудничества.

5 декабря утром в квартире в доме на улице Костельной в центре Киева, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в его квартире.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводились в рамках расследования производства по финансированию организованных партией Саакашвили в Киеве митингов представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности.

ГПУ объявляла Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).