Саакашвили отказался предоставить образцы голоса – прокуратура
По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".
Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала", передает УП.
"Он никоим образом не способствует объективному расследованию уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи", - сказал Енин.
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По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что проведенная СБУ экспертиза подтвердила подлинность голосов в разговоре между Саакашвили и Курченко.
5 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал СМИ аудиозапись и расшифровку телефонного разговора между Саакашвили и Курченко.
Соответствующая запись была опубликована на брифинге в Киеве.
«После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили, был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко. Сейчас вниманию всех поклонников борца за «независимость Украины» личный разговор Саакашвили и Курченко», - заявил он перед демонстрацией соответствующих оперативных записей для журналистов.
На записи лица, голоса которых похожи на Саакашвили и Курченко, обсуждают дальнейшие планы сотрудничества.
5 декабря утром в квартире в доме на улице Костельной в центре Киева, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в его квартире.
Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводились в рамках расследования производства по финансированию организованных партией Саакашвили в Киеве митингов представителями прежней власти.
Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.
Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности.
ГПУ объявляла Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).