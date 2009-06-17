У Луценко самый тяжелый период уже позади

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что Украина преодолела самый тяжелый период потенциального роста преступности в связи с экономическим кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время совещания с руководителями региональных подразделений органов внутренних дел.

«Самый тяжелый период потенциального роста преступности позади. Сегодня я как министр внутренних дел с гордостью могу заявить, МВД сделало все, чтобы наши граждане были спокойны. Никакого чрезвычайного всплеска не допущено», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он признал, что немного увеличилось количество грабежей и разбоев.

«Должны четко помнить, что грабежи и разбои, к сожалению, увеличиваются. На каждую территорию, где ощущаем активизацию преступности, мы привлекаем дополнительно бойцов внутренних войск», - сказал министр.

В то же время он сообщил, что в среднем в течение суток на местах к охране общественного порядка привлекается почти 9,5 тыс. нарядов милиции, что на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Кроме того, мониторинг преступлений, совершенных в общественных местах, показал, что благодаря проведенной работе на протяжении 5 месяцев этого года уменьшилось количество преступлений общекриминальной направленности на 4,5%. Вместе с тем на 31,4% уменьшилось количество преднамеренных убийств в общественных местах, на 20,9% - нанесение тяжких телесных повреждений, на 9,4% уменьшилось количество краж и на 4,3% - хулиганских проявлений.

Как сообщил Ю.ЛУЦЕНКО, перед началом летнего сезона милиция провела целевую операцию под названием «Берег» для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха людей.

Кроме того, для обеспечения охраны общественного порядка в местах отдыха, особенно на юге Украины, будет усилена охрана порядка дополнительными подразделениями внутренних войск.

В то же время для повышения охраны общественного порядка подразделения МВД на местах внедряют в практику новые формы и методы, в том числе использование технических средств.

В частности, сейчас почти во всех регионах во всех общественных местах установлено 1579 видеокамер и 2 тыс. 737 автономных систем видеонаблюдения с выводом изображения в дежурные части подразделений Государственной службы охраны при МВД и возможностью архивации данных.