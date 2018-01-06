В Раде отреагировали на заявления о "сотнях тысяч украинских беженцев" в Польше

Попытка использовать непростые страницы истории ради нагнетания политических страстей, мобилизации своего электората, поиска внутреннего врага - является большой ошибкой, заявила на своей странице в Facebook и.о. председателя комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

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"Политические элиты двух стран должны работать не на обострение исторических разночтений, а над сглаживанием конфронтационных вопросов. Я не историк, но признаю, что есть определенные моменты и личности в истории наших стран, на которые мы смотрим по-разному. Это естественно. Но давайте оставим историю ученым и экспертам, мы же ответственные политики, должны строить современную историю примирения и взаимопрощения", - сообщает она.

Ионова подчеркнула, что в Украине больно осознавать, что сейчас происходит сознательное обострение отношений с нашим ближайшим соседом, самым дорогим и проверенным другом , адвокатом нашей інтеграціі в ЕС и НАТО. Происходит, по ее глубокому убеждению, не без участия третьей стороны, мастера интриг и гибридных войн.

Также она назвала манипулятивными недавние заявления ПМ Польши и других высокопоставленных лиц о беженцах, поскольку беженцами сознательно называют граждан Украины, которые из-за проблем чисто экономического характера, а не политические или другие, уехали на заработки в Польшу.

Является большой загадкой, зачем на теме "беженцев" активно спекулирует правящая партия "Право и Справедливость". Возможно, такой откровенно недружественной к Украине риторикой, пытается решить собственные проблемы в рамках ЕС, обезопасить Польшу от мигрантов и беженцев из третьих стран, обеспечить защиту от настоящих беженцев из зон конфликтов на Ближнем Востоке, которых она отказывается принимать у себя как страна ЕС. Идет откровенное манипулирование общественным мнением и как следствие – обострение взаимоотношений Польши и Украины. Тема "украинских беженцев" выгодна нынешней польской власти для манипуляций, в первую очередь, с институтами ЕС", - подчеркнула Ионова.

Председатель комитета выразила надежду, в дальнейшем польские политики будут использовать приемлемую терминологию международного гуманитарного права и различать беженцев и трудовых мигрантов.