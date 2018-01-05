Задержанный экс-"министр" Крыма находится в прокуратуре, ему сообщат о подозрении уже сегодня

Бывший «министр здравоохранения Крыма» Петр Михальчевский вместе с адвокатом находится в прокуратуре Автономной республики Крым, в ближайшее время он будет уведомлен о подозрении в совершении государственной измены.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

«В настоящее время этот человек вместе со своим адвокатом находятся в прокуратуре АР Крым. Ему будет сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в совершении государственной измены - статья 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - сказала она.

По словам Тихончик, Михальчевский будет уведомлен о подозрении сегодня. «В ближайшее время будем обращаться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и в суд также будет направлено обвинительное заключение в совершении государственной измены», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном Россией полуострове.

В рамках уголовного производства по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.