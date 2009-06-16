Яценюк уже знает, с кем он выйдет во второй тур

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что во втором туре президентских выборов он встретится с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и победит его.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил на презентации сумской организации “Фронта перемен”.

«Я думаю, что встречусь с В.ЯНУКОВИЧЕМ во втором туре в открытой борьбе. И мы докажем, кто лучший», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что президентская кампания будет очень жесткой. «Я буду бороться с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и я одержу победу над В. ЯНУКОВИЧЕМ, Юлией ТИМОШЕНКО и обязательно над Виктором ЮЩЕНКО”, - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к присутствующим, и добавил: “Но мне в этом нужна ваша помощь, она для меня крайне необходима. Мне обидно, когда сегодня премьер называет миллионы украинцев, миллионы, поддерживающие другого кандидата, - ЯЦЕНЮКА - техническими людьми».

При этом лидер «Фронта перемен» заметил, что “не надо нервничать” относительно “третьего кандидата, кем является премьер”. По его словам, государство дало действующему премьеру дважды руководить Украинским государством, и на ней лежит большая ответственность, в первую очередь, относительно выполнения того, что обещалось украинскому народу. “Народ сам разберется, сделано ли это, или нет, и не надо искать виновных, не надо рассказывать о том, что весь мир объединился против. Надо откровенно признать, что есть неспособность к управлению страной”, – отметил А.ЯЦЕНЮК.

В то же время, по его словам, у действующего правительства до сих пор есть шанс что-то сделать. “Я буду первый аплодировать, если какой-то маленький сдвиг будет сделан этим правительством и коалицией”, сказал А.ЯЦЕНЮК и подчеркнул, что коалиция сегодня, со слов премьера, существует, что она голосует за принятие законов.

“Поэтому целью создания большой коалиции между Партией регионов и БЮТ была не борьба с кризисом, ведь сегодня у действующего правительства есть 226 голосов, целью было только одно – захватить власть в государстве и законсервироваться”, – заявил лидер «Фронта перемен», добавив, что «премьеру надо доработать этот срок и научиться достойно проигрывать».

Как сообщал УНИАН, 15 июня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на очередных выборах Президента Украины нынешний глава государства В.ЮЩЕНКО будет исполнять роль технического кандидата лидера «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮКА, который, в свою очередь, будет техническим кандидатом лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.

“Сегодня в стране сложилась определенная троица при походе на президентскую кампанию. И там есть своя специфика. ЮЩЕНКО является техническим кандидатом у ЯЦЕНЮКА. Его задача - избивать меня с утра до вечера, публично, красиво, профессионально, с приглашением средств массовой информации. ЯЦЕНЮК – технический кандидат у ЯНУКОВИЧА. Его задача – в Западной и Центральной Украине забрать у меня все, что можно. А ЯНУКОВИЧ – это тот, кто идет и будет действительно соревноваться со мной. А что именно интересно – у них на троих один штаб... Этот штаб, по сути, в кулуарах возглавляет господин ФИРТАШ, который сегодня является очень специфической фигурой в Украине”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.