Как уволить Черновецкого - в Минюсте кивают на КС

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК высказывается за целесообразность обращения в Конституционный Суд Украины относительно разъяснений процедуры освобождения председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя по просьбе журналистов обращение Верховной Рады к Президенту об освобождении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Он заметил, что на сегодня в положениях Конституции Украины содержится правовая коллизия. В частности, одно из положений Основного Закона предусматривает, что процедура назначения председателя КГГА регулируется законом «О столице», которым установлено, что председателем горадминистрации может быть назначен только избранный мэр столицы, а другим положением Конституции предусмотрено, что Президент освобождает и назначает председателей государственных администраций.

Именно поэтому Н.ОНИЩУК считает, что было бы желательно получить вывод Конституционного Суда по этому поводу.

В то же время, комментируя непосредственно именно обращение депутатов, Н.ОНИЩУК подчеркнул, что каждый орган власти должен неуклонно действовать только в рамках тех полномочий, которые отнесены к его компетенции. При этом он напомнил, что решение об освобождении председателя КГГА относится исключительно к компетенции Президента.

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК заметила, что, согласно действующей норме закона «О столице», сегодня можно говорить не столько об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сколько об устранении целого ряда недостатков в работе Киевской государственной городской администрации.

Она напомнила о многочисленных совещаниях у Президента по этим вопросам, в том числе и при участии предпринимателей столицы.

Вместе с тем М.СТАВНИЙЧУК заметила, что на сегодня в парламенте рассматривается законопроект о разграничении должностей мэра и председателя КГГА. М.СТАВНИЙЧУК заметила, что в случае принятия данного закона, можно будет рассматривать вопрос о целесообразности или нецелесообразности освобождения председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада приняла постановление об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью. За его принятие проголосовали 228 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.

Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, ВР обратилась к Президенту Украины с предложением отстранить от исполнения обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на период деятельности ВСК и рекомендовала отменить целый ряд его незаконных распоряжений.

Кроме того, 10 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о внесении изменений в закон «О столице Украины - городе-герое Киеве» (новая редакция).