Тимошенко сегодня выйдет в прямой эфир

14:42, 15 июня 2009
Политика
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Тема: "наедине с кризисом"

Сегодня, 15 июня, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, начало программы - в 21.00.

Тема программы на сайте телеканала сформулирована так: “Президент и оппозиция оставили Юлию ТИМОШЕНКО наедине с финансово-экономическим кризисом. Выдержит ли экономика Украины политические войны президентской кампании? Какими теперь будут действия украинского правительства?”.

 

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