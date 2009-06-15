Тимошенко сегодня выйдет в прямой эфир

Сегодня, 15 июня, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, начало программы - в 21.00.

Тема программы на сайте телеканала сформулирована так: “Президент и оппозиция оставили Юлию ТИМОШЕНКО наедине с финансово-экономическим кризисом. Выдержит ли экономика Украины политические войны президентской кампании? Какими теперь будут действия украинского правительства?”.