Эксперт: отказом в ПДЧ НАТО сделало Украине "большой подарок"

Решение об отказе предоставить Украине План действий относительно членства в НАТО принималось консенсусом, а не только Германией, заявил в интервью еженедельнику «2000» директор центра «Россия-Евразия» Совета по внешней политике ФРГ Александр РАР.

«Зря обвиняют одну Германию в том, что она противостояла включению Украины в ПДЧ, кстати, а не в НАТО. Это было все-таки коллективное решение. А другие страны, может быть, и прятались за Германией, но на самом деле не выступали на стороне Украины», - сказал А.РАР.

В то же время он выразил уверенность, что своим отказом Запад и разумная политика Германии сделали Украине «большой подарок», ведь если бы Украина присоединилась к ПДЧ, у нее начались бы трения с Россией.

«Вступать в НАТО - это не вступать в клуб теннисистов или футболистов. Там очень серьезные вопросы стоят. Например, статья 5-я - защита страны другими странами в случае агрессии против одной из них», - сказал эксперт.

А.РАР подчеркнул, что если бы Грузия была членом НАТО, то во время российско-грузинской войны весь Запад, включая США, должен был бы, возможно, с ядерным арсеналом, угрожать России в этом конфликте.

«Это геополитические вопросы. И нужно считаться с мнением Запада, со всеми государствами, которые должны будут на такое пойти. Украина, если она хочет быть в Альянсе, должна убедить все страны НАТО, что она не только разделяет общие ценности, но и что ее стоит защищать в случае агрессии. Со стороны России, Китая или еще кого-то», - сказал он.

А.РАР не считает, что Украина настолько вошла в европейскую семью, чтобы решать эти вопросы так быстро. «К сожалению, нас еще не объединяют общие ценности, демократические институты в Украине не те, да и часть украинского народа не хочет вхождения страны в НАТО», - отметил он.

«Поймите меня правильно, я пытаюсь быть объективным. Исходя из немецкой истории, немецкой точки зрения на будущую Европу, для Германии очень важно сохранить все шансы, чтобы Европейский континент включал Россию и ее народы. Грубо говоря, не оставлять Россию Азии, сибирские богатства - Китаю, не потерять возможность интегрировать эту страну в европейскую безопасность», - сказал А.РАР.

По его словам, сегодня это «невозможно, потому что Россия сама этого не хочет, а включая Украину, Грузию или Беларусь в НАТО, мы теряем Россию на следующие 20-30 лет».

«Многие силы в Европе этого не хотят. А многие, напротив, считают, что другого выхода нет. И, мол, лучше сделать это сейчас, чем потом. В этом корень проблем всех разногласий внутри Евросоюза», - сказал А.РАР.

Как сообщил УНИАН, 4 апреля 2009 года в рамках саммита НАТО была одобрена декларация НАТО, в которой лидеры Альянса подчеркивают необходимость последующих реформ в Украине для воплощения в жизнь ее евроатлантических стремлений.

При этом лидеры НАТО отметили ключевую важность политической стабильности для успеха в реформах.

Руководители НАТО подтвердили свое решение, одобренное на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года, относительно того, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО. “Мы максимизируем наши советы, помощь и поддержку для их реформ в рамках Комитетов Украина-НАТО и Грузия-НАТО”, - отмечается в декларации.

Лидеры НАТО также выразили уверенность в том, что годовые национальные программы помогут Украине и Грузии в продвижении необходимых реформ, хотя и отказались прогнозировать, когда могут быть приняты решения о Планах действий относительно членства в НАТО для обеих стран.