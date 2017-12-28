Франция продолжит работать для возвращения всех украинских заложников домой - посол

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявляет, что ее страна продолжит прилагать усилия для возвращения всех украинских заложников домой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказала по прибытии самолетом из Харькова вместе с освобожденными заложниками на взлетной полосе аэропорта «Борисполь».

Читайте такжеПрезидент Франции: мы должны освободить остальных пленных и положить конец конфликту на Донбассе«Я хочу от имени Французской Республики и от имени президента Макрона вам пожелать самого лучшего, пожелать вернуться в ваши дома. И я хочу заверить, что мы продолжим работать для того, чтобы все заложники пришли домой», - сказала Дюмон.

Также она заверила в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. «Желаю всем счастья», - сказала посол.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Дюмон за «фантастический украинский язык».

В свою очередь, постоянный заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль сказал, что освобождение заложников является великим и важным днем.

«Я очень рад, что сегодня (27 декабря) был успешно проведен обмен пленными. Особенно радовался тому, что родственники, семьи и друзья до Нового года смогут обнять своих самых дорогих (людей). Я хочу еще сказать, что это также важный и хороший день для процесса в рамках (выполнения) Минских договоренностей», - подчеркнул Биндзайль.

«Мы сделали важный шаг сегодня», - сказал дипломат и добавил, что теперь важно осуществить другие шаги для выполнения Минских соглашений и продолжить процесс освобождения заложников.