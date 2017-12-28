Генерал о милитаризации Крыма: в ближайшее время Путин уходить оттуда не собирается

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в Крыму за четыре года аннексии Российская Федерация значительно нарастила потенциал всех трех компонентов своей армии — сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил.

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Президент России Владимир Путин рассматривает полуостров (о чем он неоднократно говорил) как крепость, как "непотопляемый авианосец, находящийся в южном предбрюшье НАТО", отметил эксперт, сообщает «Главред».

"Это стратегический уровень оценки, и поэтому за четыре года аннексии Крыма во всех трех компонентах ВС РФ (сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы) на территории полуострова потенциал значительно вырос", — отметил собеседник.

По словам аналитика, там появились "новые ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, ракетные комплексы "берег-корабль", самолеты, вертолеты, новые подводные лодки и т.д.".

"Наращивание всех этих вооружений говорит о том, что в ближайшее время Путин уходить из Крыма не собирается, и потребуется сильное и длительное давление мирового сообщества для принципиального изменения ситуации", — добавил генерал.