Одна женщина отказалась возвращаться из плена боевиков - ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что одна женщина с оккупированных территорий отказалась возвращаться из плена из-за семьи в Донецке.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.

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«Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ордо/орло уже во время непосредственного обмена», - сообщила Стрижевская.

"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, соблюдали международные нормы и действовали в соответствии с договоренностями в рамках Минских соглашений", - подчеркнула она.

Заместитель генпрокурора также поблагодарила всех прокуроров за работу по освобождению украинских заложников.

По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.