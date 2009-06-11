Томенко дал Президенту 15 дней

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с предложением в течение 15 дней либо поддержать отстранение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации либо поддержать его деятельность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, с таким предложением заместитель Председателя ВР обратился к Президенту учитывая, что на него возложен контроль за выполнением Постановления об Отчете Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа.

«Я просил бы команду Президента в течение 15 дней (по аналогии с правом Президента в течение 15 дней выражать свою позицию относительно законопроектов, принятых Верховной Радой) сформулировать свою позицию: поддерживает ли он деятельность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в городе Киеве, или считает необходимым занять общую позицию с Верховной Радой и отстранит его от исполнения обязанностей председателя КГГА», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

В общем вице-спикер назвал решение парламента, касающееся ситуации в Киеве своевременным и важным.

В то же время Н.ТОМЕНКО выразил удивление по поводу голосования по этому вопросу. «Если позиция Партии регионов, которая последовательно поддерживает команду Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, является понятной, то удивила позиция депутатов Блока Литвина, которые на местном уровне слишком активно критикуют деятельность городского председателя, не поддержали данное Постановление», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла постановление об отчете ВСК по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью. За ее принятие проголосовали 228 народных депутатов.

Учитывая критическую ситуацию, которая сложилась в городе Киеве, ВР обращается к Президенту Украины с предложением отстранить от исполнения обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на период деятельности ВСК и рекомендует отменить целый ряд незаконных распоряжений. Также парламент просит правоохранительные органы дать правовую оценку действиям должностных лиц Киевского городского совета и его исполнительного органа относительно обстоятельств, изложенных в отчете Временной следственной комиссии.

Данным Постановлением также предусмотрено, что Временная комиссия продолжает свою работу и должна подать следующий отчет до 19 ноября 2009 года.