Байден рассказал о разговоре с Януковичем за день до его бегства из Украины

Бывший вице-президент США Джо Байден разговаривал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем за день до того, как тот сбежал из Украины. Об этом Байден рассказал в мемуарах "Обещай мне, папа". Книгу политик посвятил своему старшему сыну Бо, который умер от рака мозга в 46 лет.

Издание "Страна" перевело эпизод, в котором Байден пишет о событиях в Украине:

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"Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел. Я напомнил ему, что его единственными реальными сторонниками были политические покровители и манипуляторы в Кремле и что ему не стоит ожидать, что русские друзья спасут его от этой катастрофы. Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович бежал из Украины на следующий день", - говорится в книге Байдена.

Как сообщал УНИАН, недавно адвокаты Януковича попытались доказать в суде, что он не отправлял Путину письмо с просьбой ввести войска.