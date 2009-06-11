Яценюк: мы - Первый украинский фронт

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что его общественная инициатива должна объединить Украину.

Об этом он сказал во время презентации Николаевской областной организации «Фронта перемен», координатором которой стал Сергей ИСАКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил: «Я не хочу, чтобы наш «Фронт перемен» продолжал раскол в украинском обществе, который был привнесен в 2004 году”.

“Мы фронт, который объединяет всю Украину - Первый украинский фронт, - который предусматривает изменение целого государства, а не отдельных территорий, отдельных сегментов или отраслей», – добавил он.

Лидер «Фронта перемен» подчеркнул, что необходимо изменить политическую систему, изменить отношение политиков к народу и ответственность перед ним.

«Главное - не бороться со страной. После президентской кампании будут победители, но будут и побежденные”, - отметил А.ЯЦЕНЮК и добавил, что в этой ситуации “победителем должен быть не только человек, который станет Президентом Украины, а вся страна”. По его словам, “победителями должны стать 46 миллионов людей независимо от того, голосовали они за кандидата, или нет».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что для проведения изменений в стране необходима “мощная поддержка людей”. По его словам, поэтому возглавляемая им организация “формируется снизу, собирает активных и небезразличных, которые приходят в общественную организацию с личной мотивацией, – изменить страну к лучшему”.

“Именно такие люди «дойдут» до политической партии и станут кадровым резервом государства”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.