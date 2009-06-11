Карасев считает, что Тимошенко размагнитилась

Главным следствием срыва переговоров о создании “широкой” коалиции в Верховной Раде с участием Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов является усиление недоверия между политиками и политическими силами.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ.

“Понятно, что после этого верить друг другу будет намного труднее”, - сказал он, комментируя углубление недоверия между политиками в целом.

Отдельно В.КАРАСЁВ акцентировал внимание на кризисе доверия в коалиции, что охарактеризовал как “определенный моральный кризис”. В первую очередь, по словам политолога, это кризис доверия между БЮТ и Блоком Литвина, потому что “после всех попыток к браку с Партией регионов у Владимира ЛИТВИНА сегодня меньше доверия к своим партнерам по коалиции”.

Во-вторых, это кризис доверия между Юлией ТИМОШЕНКО и руководством фракции НУ-НС, для которой, по словам эксперта, “это первый урок, как могут от них избавиться, где-то выбросить за борт как ненужный балласт, если это нужно для премьер-министра”.

Но самым главным, отметил В.КАРАСЁВ, “является кризис доверия и кризис лояльности в самой фракции Блока Юлии Тимошенко”. Он отметил, что это засвидетельствовала дискуссия, которая продолжалась по поводу целесообразности или нецелесообразности союза с Партией регионов.

При этом он подчеркнул, что есть кризис доверия между лидером фракции БЮТ и отдельными группами влияния, как теми, которые хотели союза с Партией регионов, так и теми, которые его не хотели. “А это значит, что состоялся процесс размагничивания ТИМОШЕНКО как политического лидера, как премьер-министра, как лидера своей фракции”, - считает эксперт.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО – это лидер магнитного типа, который притягивает к себе политиков и бизнесменов, “но сегодня уже есть определенное размагничивание и определенное недоверие к своему лидеру со стороны ее соратников”.

Более того, В.КАРАСЁВ считает, что уже появились признаки отчуждения в национально-демократической части БЮТ, которое сегодня еще не ощущается, однако он не исключает, что уже осенью в коалиции “могут быть сюрпризы”.

По его словам, это могут быть сюрпризы от голосования за кандидатуры министров, внесенные Президентом, до изменения политических раскладов в коалиционном большинстве после официального старта президентской избирательной кампании.