Генпрокуратура все еще ищет Дурдинца

Розыск бывшего заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА продолжается, несмотря на то, что он официально освобожден от должности заместителя председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального прокурора Сергей ВИНОКУРОВ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я думаю, что в этой ситуации ничего не изменится. У нас есть к нему вопросы, и мы эти вопросы выясним, никуда он не денется. Розыск не снят, но агрессии в этом плане у прокуратуры нет», - сказал он.

В то же время С.ВИНОКУРОВ добавил, что, несмотря на решение Конституционного Суда, который признал необязательность согласования кандидатур на должности руководителей подразделений по борьбе с организованной преступностью с профильным комитетом парламента, претензии к Т.ДУРДИНЦУ все еще остаются в связи с невыполнением им судебного решения.

«Сам состав преступления никуда не делся, поэтому явка его будет обязательной», - отметил С.ВИНОКУРОВ.

Как сообщалось, 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не выполняет решение Окружного админсуда суда о признании незаконным назначения его на должность заместителя председателя СБУ.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Т.ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.