Генпрокуратура все еще ищет Дурдинца
"Никуда он не денется..."
|Тиберий ДУРДИНЕЦ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального прокурора Сергей ВИНОКУРОВ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Я думаю, что в этой ситуации ничего не изменится. У нас есть к нему вопросы, и мы эти вопросы выясним, никуда он не денется. Розыск не снят, но агрессии в этом плане у прокуратуры нет», - сказал он.
В то же время С.ВИНОКУРОВ добавил, что, несмотря на решение Конституционного Суда, который признал необязательность согласования кандидатур на должности руководителей подразделений по борьбе с организованной преступностью с профильным комитетом парламента, претензии к Т.ДУРДИНЦУ все еще остаются в связи с невыполнением им судебного решения.
«Сам состав преступления никуда не делся, поэтому явка его будет обязательной», - отметил С.ВИНОКУРОВ.
Как сообщалось, 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.
Генпрокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не выполняет решение Окружного админсуда суда о признании незаконным назначения его на должность заместителя председателя СБУ.
4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Т.ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.