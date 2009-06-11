Ехануров и Богатырева поменяются местами?

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА имеет наибольшие шансы стать новым министром обороны в случае внесения Президентом ее кандидатуры для утверждения парламентом.

Такое мнение политический эксперт выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

По словам В.КАРАСЕВА, такое возможное кадровое предложение Президента Виктора ЮЩЕНКО - “очень классное решение”. Политолог отметил, что назначение женщины на должность руководителя оборонного ведомства является нормальной европейской практикой, а что касается профессиональных качеств, то он считает, что Р.БОГАТЫРЕВА - “хороший организатор и организовать работу Министерства обороны абсолютно сможет”.

“Наконец, главнокомандующий у нас - это начальник Генерального штаба (Вооруженных сил - УНИАН), а Верховный главнокомандующий – это Президент”, - добавил эксперт. Именно поэтому, по его мнению, если кандидатура Р.БОГАТЫРЕВОЙ будет внесена главой государства, она будет поддержана депутатами.

В.КАРАСЕВ считает, что за назначение секретаря СНБОУ министром обороны проголосуют и бывшие однопартийцы Р.БОГАТЫРЕВОЙ (по Партии регионов), и другие политики, поскольку “это кандидатура, которая в известной степени консолидирует парламентские, партийные элиты”.

Вместе с тем, эксперт обратил внимание на кандидатуру министра иностранных дел, которую в пакете с руководителем Минобороны будет предлагать парламенту Президент. По его мнению, от кандидата на должность председателя МИД в большой степени будет зависеть и перспектива Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

Относительно руководителя внешнеполитического ведомства, то, по мнению политолога, высокие шансы поддержки в парламенте имеет нынешний посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО.

В.КАРАСЕВ не исключает, что Президент внесет в Верховную Раду для пакетного голосования кандидатуры Р.БОГАТЫРЕВОЙ и К.ГРИЩЕНКО. Он убежден, что “и у того кандидата, и у другого очень высокие шансы быть проголосованными в пакете на эти должности”.

Эксперт также выразил прогноз относительно возможного кандидата на должность секретаря СНБОУ. Он допустил, что им может стать бывший министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ. “Юрий Иванович - человек опытный и знает структуру и фактуру этой работы”, - заметил он.

“Если так произойдет, то произойдет укрепление президентской власти и укрепление позиций Виктора ЮЩЕНКО”, - сказал В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

9 июня на пресс-конференции Президент заявил, что планирует 10 июня подать в ВР кандидатуру министра обороны, однако не назвал ее.

Среди кандидатур называют Р.БОГАТЫРЕВУ и начальника Генштаба ВСУ - главнокомандующего Вооруженных сил Сергея КИРИЧЕНКО.