Политолог об итогах года: власть теряет, "Батькивщина" растет

Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил во время пресс-конференции директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его словам, «мы пришли к парадоксу: чем больше укрепляется власть президента, тем больше падает его рейтинг», и это эксперт объясняет отсутствием понятного политического курса, что является основой политики. «В этой ситуации растет оппозиция. Она становится дифференцированной и разнообразной», - пояснил политолог.

По словам эксперта, 2017 год стал переломным, когда рейтинги оппозиционной партии «Батькивщина» и ее лидера Юлии Тимошенко превысили рейтинги действующего президента.

«Батькивщина» не исчезла, восстановилась, а теперь вышла в первые ряды по рейтингам общенационально как партия и Тимошенко как лидер. Это говорит не только о том, что Тимошенко не сделала ошибок, а о том, что в принципе у нас возможны исторически долгие партии и долгие лидерские дистанции», - отметил Виктор Небоженко.

Эксперт считает, что после последних результатов социологических опросов стало понятно, что в 2018 году Банковая будет пытаться выбить из будущих избирательных гонок своего основного конкурента – лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко. И для этого Администрация президента будет раскручивать так называемые «молодые технологические проекты».

«Чтобы во второй тур прошли Порошенко и Тимошенко, сегодня рьяно раскручивают «новых» кандидатов. Мы уже видим раскрутку Вакарчука и Зеленского. Скоро еще увидим, как раскручивают «украинскую Собчак» – кто-то обязательно будет из женщин в противовес Тимошенко», - пояснил политолог.

Напомним, на этой неделе сразу две социологические группы обнародовали результаты соцопросов, в которых лидирует «Батькивщина» и ее лидер Юлия Тимошенко. По данным группы «Рейтинг», за«Батькивщину» готовы отдать голоса 16,8% тех, кто определился и намерен принять участие в голосовании. 14,5% поддерживают БПП Солидарность, 9,4% – Оппозиционный блок, 8,9% – партию «За жизнь», 7,7% – Радикальную партию и др. В президентском рейтинге лидером является Тимошенко, которую готовы отдать голоса 15,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Порошенко поддерживают 13,8%. Моделирование второго тура президентских выборов в условиях выхода Тимошенко и Порошенко дает результат 27% против 21% в пользу Тимошенко.

По результатам последнего опроса Киевского международного института социологии, в первом туре 20,5% украинцев проголосовали бы за Тимошенко, 16,9% – за Порошенко.