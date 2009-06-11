ЕЦ обвиняет СБУ в преследовании Балоги

Народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ заявляет о незаконном преследовании, которое Служба безопасности Украины начала против лидера "Единого центра" Виктора БАЛОГИ. Соответствующий депутатский запрос подготовлен на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ.

В документе говорится о возбужденном спецслужбой оперативно-розыскном деле, в рамках которого в отношении В.БАЛОГИ и людей из его окружения (политиков, парламентариев, журналистов) ведется внешнее наблюдение, контролируются телефонные переговоры и переписки. "Это делается для поиска компрометирующих данных, которые потом планируется использовать с целью дискредитации или преследования".

М.ПОЛЯНЧИЧ обращает внимание, что ОРД заведено в конце мая по личному указанию председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО. Это сделано сразу же после добровольной отставки В.БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента, как только он публично заявил о категорическом несогласии с решением Виктора ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на президентских выборах. Народный депутат связывает такие действия спецслужбы с активной политической позицией самого В.БАЛОГИ и партии "Единый центр".

В депутатском запросе М.ПОЛЯНЧИЧ просит осуществить прокурорскую проверку приведенной информации. Он подчеркивает недопустимость использования сил и средств СБУ в незаконный способ как инструмент давления и преследования. Народный депутат надеется, что Генпрокуратура положит конец беззаконию, инспирированному исключительно с политической целью.