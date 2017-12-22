27-летняя нардеп-"радикал" пришла в Раду с iPhone Х (фото)

В парламенте появился еще один обладатель нового iPhone X (десятый). Ею стала 27-летняя Алена Кошелева, народный депутат из "Радикальной партии".

Хотя еще пару недель назад она приходила в сессионный зал с телефоном предыдущей модели. Фотокореспонденты "Страны" увидели, как Кошелева в Раде листает ленту новостей в социальной сети Facebook.

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Официальные продажи этого гаджета стартовали в Украине совсем недавно - 8 декабря. iPhone X - это новый дизайн с дисплеем на всю переднюю панель. Функцией Face ID (распознавание лица), чтобы разблокировать телефон одним взглядом.

Журналисты поинтересовались у соратницы Ляшко, откуда у нее новый телефон и оценила ли она уже его функционал, но Кошелева ловко ушла от ответа: "У меня еще и маникюр новый. Может вас интересует моя работа? Думаю, это важнее. А телефон - просто телефон".

"Просто телефон" сейчас можно купить минимум за 36 тыс. 999 гривень.