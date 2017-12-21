Путин и Меркель обсудили условия возобновления работы СЦКК и обмен пленными на Донбассе

23:47, 21 декабря 2017
Политика
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Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК. 

Владимир Путин и Ангела Меркель / REUTERS

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела  Меркель по телефону обсудили условия возобновления работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) и обмен пленными на Донбассе.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, при обсуждении кризисной ситуации на востоке Украины Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава СЦКК.

Путин, в частности, отметил, что украинские власти долгое время «путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных и исполнения ими своих обязанностей».

«На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации реакции не последовало», - заявил Путин.

Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК. Условлено, что помощники лидеров двух стран дополнительно проработают условия, которые сделали бы возможным возвращение российских офицеров в состав этой структуры.

Кроме того, Путин и Меркель высказались в пользу скорейшей реализации инициативы по взаимному обмену удерживаемых лиц сторонами конфликта на Донбассе, а также поддержали объявленное Контактной группой Рождественское перемирие.

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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #война на Донбассе#выход России из СЦКК