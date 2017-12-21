Маккейн призвал Трампа одобрить еще и продажу противотанкового оружия Украине

Сенатор Джон Маккейн доволен курсом, который выбрала администрация Дональда Трампа по коммерческой продаже оборонительного оружия Украине, и призывает президента предлагать гораздо более когда речь идет об оружии для противодействия угрозе, которую Россия представляет в регионе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Маккейна, передает Голос Америки.

Читайте такжеСенатор Маккейн призвал Трампа предоставить летальное оружие Украине, чтобы оказать давление на Россию«Я приветствую сообщение, что администрация Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине. Это надо было сделать еще давно, но тем не менее, это наступает в ключевой момент. Украинцы выдерживают некоторые из худших боев в течение нескольких месяцев, поскольку Россия отозвала своих офицеров с одного из ключевых механизмов прекращения огня, и боевики, возглавляемые Россией, усилили свои атаки на востоке Украины. На каждом шагу Владимир Путин выбрал войну вместо мира в Украине. С продолжением такого выбора, Соединенные Штаты и свободный мир должны дать Украине то, что нужно, чтобы защищаться», - заявил председатель Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн.

«Именно поэтому сообщение о решении утвердить продажу снайперских винтовок и боеприпасов должно быть лишь первым шагом. Я призываю президента разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы, и в полной мере использовать средства на военную помощь, предоставленные Конгрессом, с тем чтобы Украина могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Я также призываю президента и лидеров Конгресса обеспечить, чтобы любое соглашение относительно бюджета полностью поддерживала $350 млн в рамках помощи по вопросам безопасности для Украины, предусмотренные Национальным законом о расходах на оборону, подписанным в этом месяце (президентом Трампом - ред.)».

Джон Маккейн не единственный республиканец, который отдал должное Трампу за такое решение. Председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, который был соавтором законодательства о санкционировании продажи оружия еще в 2014 году, которое игнорировал тогдашний президент Обама выразил свое удовлетворение решением администрация Трампа.