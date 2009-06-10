У Балоги осталась надежда на Ющенко

Член президиума партии “Единый центр” Виктор БАЛОГА надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержит парламент в вопросе обновления власти в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Единый центр”, об этом В.БАЛОГА заявил, комментируя сегодняшнее решение Верховной Рады.

По мнению В.БАЛОГИ, решение болезненных проблем столичного мегаполиса следует начинать именно с изменения структуры управления многомиллионным городом, а разграничение властных полномочий позволит разрушить политическую монополию, которая была сформирована посредством подкупа избирателей и стала главным тормозом для развития Киева.

"Народные депутаты из “Единого центра” поддержали законодательные изменения, которые позволят спустить управление Киевом с космической орбиты. Наша политическая сила призывает фракции и отдельных парламентариев, которые воздержались от голосования, пересмотреть свою позицию. Ведь миллионы киевлян требуют порядка в городе, который нынешняя власть не хочет и не может обеспечить. Усовершенствовать законодательство о столице необходимо быстро и необратимо", - отметил В.БАЛОГА.

Он допустил, что проведение этих изменений будет наталкиваться на сопротивление, в том числе части депутатского корпуса. Причем, по его словам, показательной здесь станет позиция Президента Виктора ЮЩЕНКО и тех парламентариев, которые на него ориентированы.

"Сегодня по странному стечению обстоятельств во время голосования они отсутствовали, и каких-то объяснений о причинах этого прогула нет. Безусловно, когда законопроект будет рассматриваться во втором чтении и часть фракции НУ-НС опять проигнорирует голосование, это однозначно будет указывать на то, что глава государства не заинтересован в изменении власти в Киеве, а следовательно – и в наведении порядка в столице. Это станет плохим сигналом не только для городской общины, но и для всех избирателей, которые хорошо осведомлены с вольностями "молодой команды ЧЕРНОВЕЦКОГО", - отметил В.БАЛОГА.

Он также считает, что голосование фракции Партии регионов за измененный закон о столице значительно осложнит вероятность ветирования его Президентом, поскольку в таком случае вето можно будет легко преодолеть.

"Не думаю, что глава государства, который сам констатировал постепенный упадок Киева, осмелится блокировать обновление власти в столице. Надеюсь, что в этом вопросе Президент выступит союзником Верховной Рады", - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о внесении изменений в закон «О столице Украины - городе-герое Киеве» (новая редакция). “За” проголосовали 245 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Голосование проходило дважды, поскольку не набралось необходимого количества голосов. Не голосовала за данный законопроект фракция Партии регионов.

Законопроектом, среди прочего, предусмотрено, что киевский городской председатель избирается путем прямых выборов. Если по результатам первого тура голосования ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, для определения победителя проводится второй тур голосования.

Кроме того, завтра парламент планирует рассмотреть проект постановления «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа». Как говорится в проекте постановления, ВСК ВР учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, предлагает обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с предложением отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя Киевской городской государственной администрации.