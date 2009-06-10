Нардепам подбросили идею: вернуть «пятую графу»

Ивано-Франковский областной совет просит народных депутатов Украины от Прикарпатья Николая КРУЦА, Владимира МОЙСИКА, Романа ТКАЧА и Зиновия ШКУТЯКА инициировать восстановление в паспортах сведений о национальности гражданина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского облсовета, соответствующее обращение депутаты облсовета приняли на сессии.

«26 июня 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины, свидетельстве о рождении и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу», в соответствии с которым в перечисленных документах не предусмотрена графа «национальность», – говорится в обращении к народным депутатам.

Ввиду постоянных настойчивых требований и заявлений общественных организаций и отдельных избирателей Прикарпатского края, депутаты облсовета просят народных депутатов от Ивано-Франковской области в порядке законодательной инициативы вынести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о восстановлении в паспортах, свидетельствах о рождении, других соответствующих документах сведений о национальности гражданина Украины.