Перед визитом в Украину глава МИД Канады обсудила с Тиллерсоном вопрос миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Фриланд и Тиллерсона в Оттаве, говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Читайте такжеМИД Канады ведет переговоры с международными партнерами по миротворческой миссии на Донбассе«Что касается Украины, мы с Рексом имели очень хороший разговор о возможной миротворческой миссии и решительной поддержке со стороны наших двух стран суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российского незаконного вторжения и оккупации украинской территории», - заявила Фриланд.

По ее словам, переговоры с Тиллерсоном были особенно полезными учитывая ее визит в Украину, во время которого она встретится с украинским руководством.

«Решительная поддержка Канадой суверенитета Украины и сохранение ее территории очень соответствуют позиции США, и у нас было много общих обсуждений того, как мы можем достичь прогресса в переговорах относительно Украины, чтобы добиться восстановления полного суверенитета Украины перед лицом российской агрессии», - подчеркнул Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он заявил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

11 ноября министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют практически готовый проект резолюции ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН должна способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

16 декабря Климкин выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.