Порошенко скоординировал с МИД Канады подходы по миротворцам на всей территории ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Канада будет занимать принципиальную позицию в вопросе санкционного давления на Россию в ходе предстоящего председательства в «Большой семерке» в следующем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, состоявшейся в рамках рабочего визита в эту страну.

Собеседники обсудили возможные пути полной реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая поддержку Украине в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО.

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Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей и скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Были также высказані ожидания, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на Москву, прежде всего, в контексте будущего председательства в «Большой семерке», - отметили в пресс-службе.

Глава государства особо отметил поддержку Канадой имплементации реформ в Украине. В частности, Порошенко поблагодарил Фриланд за личное участие в Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года, во время которой было объявлено о новых канадских проектах поддержки.