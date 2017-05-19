Глава МИД Канады: мы стоим на стороне Украины

В рамках такого особенного формата беседы речь шла о международной поддержке Украины, передает пресс-служба "Народного фронта".

Сообщается, что во время встречи Арсений Яценюк подчеркнул, что высоко ценит личный вклад министра иностранных дел, правительства и народа Канады в то, «чтобы Украина стала историей успеха».

Поскольку с начала следующего года Канада будет председательствовать в Большой семерке, подчеркнул он, важным будет поднимать вопрос Украины на этот уровень.

Христя Фриланд подчеркнула, что и Канада, и Большая семерка понимают, что «вторжение в Украину и аннексия украинской территории - это вопрос верховенства права»: «Я была очень рада слышать это на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки от всех министров».

«Это грубое нарушение европейских границ. И Канада, и наши партнеры по Большой семерке понимают, что это очень опасно для мира. С этим нельзя смириться. Канада поддерживает основы международного порядка, и мы стоим на стороне Украины», - подчеркнула министр иностранных дел Канады.

Яценюк также выразил благодарность за участие Канады в программе модернизации и тренировок украинского войска. «Убежден, что этот проект будет продолжен», - отметил лидер «Народного фронта».

Во время рабочего визита в Оттаву Яценюк также встретился с членами парламента Канады, а также вместе с мэром Оттавы и представителями украинской и крымскотатарской общины принял участие в церемонии поднятие крымскотатарского флага возле мэрии Оттавы.