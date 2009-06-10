Еханурова может сменить Богатырева?

Кто сядет в кресло министра обороны? У Президента есть две кандидатуры. Об этом 5 каналусообщили источники в парламенте. Претенденты - начальник Генштаба вооруженных сил Сергей Кириченко и Секретарь СНБО Раиса Богатирева.

В кулуарах Верховной Рады - портфель главы Минобороны пророчат Сергею Кириченко. Накануне Виктор Ющенко обещал определиться с претендентом, и сегодня подать представление в Верховную Раду. Должность министра обороны вакантна с прошлой пятницы, когда депутаты отправили в отставку Юрия Еханурова. Премьер обвинила его в коррупции.