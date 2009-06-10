Луценко тоже примазывается к развалу «ширки»

Министр внутренних дел Украины, лидер гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что депутаты из фракции НУ-НС от "Народной самообороны" предупреждали премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о неприемлемости формирования БЮТом коалиции с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«С самого начала я рассматривал переговоры о создании так называемой широкой коалиции как попытки окружения ЯНУКОВИЧА трудоустроить своего лидера без финансовых затрат. Собственно, это проблема чемодана без ручки – нести тяжело, бросить жалко. Именно поэтому делались попытки неконституционным образом трудоустроить Виктора Федоровича, а после того заниматься политикой, экономикой без его влияния», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, переговоры о создании широкой коалиции были сорваны в том числе и благодаря принципиальной позиции депутатов «Народной самообороны» и других депутатов от “Наша Украина – Народная самооборона”, которые заявили о неприемлемости одиозных изменений в Конституцию.

«Мы заявили Юлии Владимировне о том, что наших голосов за такие изменения не будет. Я думаю, это подкрепило ее позиции на то, чтобы разорвать неприемлемые для общества и государства переговоры и сегодня заниматься экономикой и нормальной политической жизнью», - объяснил он.

«Депутаты «Народной самообороны», как и коалиционная часть фракции НУ-НС, не против приобщения любой конструктивной политической силы к вопросам создания государства и экономических вопросов спасения Украины от кризиса, однако наших голосов за изменения Конституции со многими одиозными положениями не будет. Юлия Владимировна с пониманием восприняла эту позицию, тем более, насколько я понимаю, это совпадало в большинстве и с ее собственной позицией», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.