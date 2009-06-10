ЕЦ предлагает Тимошенко заняться аквапарками

Народные депутаты Украины, члены президиума партии “Единый центр” Василий ПЕТЁВКА и Оксана БИЛОЗИР направили премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО депутатский запрос об принятии безотлагательных мер по разработке и утверждению государственных стандартов, регулирующих строительство и деятельность аквапарков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

В частности, в запросе отмечается, что одними из наиболее привлекательных и самых посещаемых мест отдыха в летний период года являются водные аттракционы, на которые в последнее время наблюдается повышенный спрос как у взрослых, так и у детей. Но в части нововыстроенных аквапарков используется оборудование, которое было в употреблении в других странах, что в условиях отсутствия специальной государственной регламентации является неприемлемым.

По мнению парламентариев, отсутствие государственных стандартов, которые бы регламентировали строительство и эксплуатацию аквапарков, ставит под угрозу безопасный досуг граждан Украины.

Учитывая то, что аквапарк является сложным техническим комплексом, и наименьшие отклонения при его строительстве и эксплуатации приводят к травмированию и гибели людей, депутаты обратились к Ю.ТИМОШЕНКО с требованием принять безотлагательные меры для разработки и утверждения соответствующих государственных стандартов.