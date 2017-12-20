В Кремле считают "неправильной" резолюцию ООН по Крыму

В Кремле заявили, что считают "неправильной" резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними", - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против - 26, воздержались - 76.

Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Корейская народно-демократическая республика, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди воздержавшихся - Бразилия, Египет, Иордания, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие страны.

В резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

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В документе осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.