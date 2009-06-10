Янукович раздал роли на выборы

Вчера Партия регионов на заседании президиума политсовета утвердила руководителей президентской избирательной кампании. Как сообщила «Делу» нардеп от Партии регионов Анна Герман, Виктор Янукович предложил политсовету кандидатуру Николая Азарова на пост главы предвыборной кампании и избирательного штаба в одном лице. «Эту кандидатуру члены президиума поддержали», — отметила Анна Герман. На том же заседании «регионалы» утвердили заместителей главы избирательной кампании по направлениям. За креатив и идеологию будет отвечать Борис Колесников, который одновременно будет курировать избирательные штабы на востоке Украины.

Нынешний первый вице-спикер Александр Лавринович будет заниматься юридическим сопровождением кампании. А представитель так называемой «группы Фирташа» в Партии регионов Сергей Левочкин будет сопровождать кандидата в президенты Януковича в поездках. Владимир Рыбак займется орг-вопросами, а Анна Герман неизменно будет курировать связи с общественностью и СМИ. В то же время у «регионалов» остался нерешенным вопрос о руководителях областных штабов. Как сообщил Александр Лавринович, этот вопрос пока не поднимался на фракции. «Все решит политсовет», — добавил он.

В блоке премьер-министра Юлии Тимошенко пока не готовы назвать весь руководящий состав своей избирательной кампании. Однако вчера стало известно, что первый вице-премьер Александр Турчинов уже получил распоряжение заняться формированием штаба.

«Бютовец» Владимир Иваненко не исключил, что в ближайшее время произойдут изменения в составе областных парторганизаций. «Может, кого-то поменяют, но в основном все руководители партячеек останутся», — отметил он.

Как сообщает «Дело», ссылаясь на источники, Юлия Тимошенко не удовлетворена работой некоторых западных областных парторганизаций и планирует сменить их руководителей.