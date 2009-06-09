Ющенко рассказал, как он убеждал Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что переговоры между БЮТ и Партией регионов были сорваны в том числе потому, что у него была стопроцентная гарантия недопущения выборов Президента в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время последних встреч с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ говорил о том, что у него есть только один легитимный способ прийти к власти – это избрание на общенациональных президентских выборах.

Он также отметил, что говорил В.ЯНУКОВИЧУ, что якобы бесплатный подарок – избрание Президента в парламенте - является унизительным для него, поскольку начинает нелегитимный способ избрания главы государства.

В то же время, главным моментом В.ЮЩЕНКО назвал то, что у него было средство не допустить избрания Президента в парламенте. «На моих руках был стопроцентный вариант, что выборы будут прямыми», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это был такой способ, до которого бы никто не додумался, но он четко предусмотрен Конституцией.

«Я думаю, что эти аргументы повлияли», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что при этом он также считает, что еще одним основанием было то, что во время переговоров ни у кого не было гарантии, что одна сторона “не кинет другую”.

«Простите, у нас идет политика кидал», - сказал Президент, заметив, что переговоры шли не между партнерами, а между оппонентами.