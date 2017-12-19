В "ДНР" заявили, что российские наблюдатели СЦКК покинули территорию оккупированного Донбасса

Все российские и украинские офицеры из Cовместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) пересекли линию соприкосновения на Донбассе, покинув оккупированую "ДНР" территорию Донецкой области, пишут российские СМИ со ссылкой на представителя "ДНР" в СЦКК Руслана Якубова.

Читайте такжеТымчук рассказал о новой стратегии Путина на Донбассе

«Хотелось бы отметить, что выход офицеров России был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца», - сказал Якубов.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ 18 декабря заявил, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

По его словам, Киев предоставил гарантии безопасности для перехода офицеров ВС России и Украины через линию соприкосновения на Донбассе.