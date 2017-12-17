Ващиковский заявил в США, что Украина нуждается в оружии

Украине нужно предоставить оружие для борьбы за территориальную целостность.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, пишет ТСН.иа.

"Надо было этого ожидать, - раньше или позже, все же, и оружие начнет поступать в Украину. Мы также, конечно же, сотрудничаем с Украиной и передаем определенные элементы военного снаряжения, но это не смертоносное снаряжение", - сказал он.

При этом Ващиковский не верит в способность Украины выиграть войну с Россией, но предоставление оружия улучшит борьбу с сепаратизмом на Донбассе или в Крыму.

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Также глава МИД Польши отметил, что предоставление оружия Польшей требует решения на более широком политическом уровне.

Ранее власти Канады решила включить Украину в перечень стран, куда можно продавать летальную оружие. Кроме того, Сенат США одобрил проект закона о “Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны”, который содержит разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления безопасности помощи Украине.