Колонна марша за импичмент прибыла на Крещатик. Как передает корреспондент УНИАН, сейчас колонна растянулась от трибуны, установленной возле здания главпочтамта, до конца Крещатика на Бессарабской площади.

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Но колонна не плотная, люди идут буквально меньше чем по половине ширины Крещатика.

По приблизительным подсчетам, в марше принимают участие не более 5000 человек. Из динамиков на сцене звучат призывы: "Порошенко - на нары, Луценко - на нары".

Люди несут плакаты с надписями: "Нет! Политическому давлению на НАБУ", "Порошенко - новый Янукович", "Порошенко уничтожает все антикоррупционные органы".

Люди несут сине-желтые и красно-черные флаги.

Также время от времени в колонне раздаются возгласы: «Банду долой!» ("Банду геть!").

Народный депутат Украины Виталий Куприй показывал кадры, что, когда двинулась колонна от памятника Шевченко, то впереди нее ехали конные полицейские, но на Крещатике в настоящее время их не видно. В то же время, позади колонны едут полицейские автомобили с включенными маяками.

Як повідомляв УНІАН, вчора екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав українців вийти завтра на черговий "Марш за імпічмент" і заявив, що в переговорах з усіма політичними суб'єктами щодо ряду питань не може бути жодних компромісів.

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі написав: "Ми повинні вийти на марш, щоб утримати владу від останнього кроку, який зробить її диктатурою і, отже, для порятунку країни від катастрофи! Коли я говорю про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включаючи Банкову, - вони потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя - нам необхідно розмовляти", - заявив він.