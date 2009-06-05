Тимошенко проводит закрытое заседание фракции БЮТ

В Киеве в штабе БЮТ на улице Туровский началось закрытое заседание фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание должно было начаться в 19.30. В то же время премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание с опозданием, поэтому оно началось в 20.05.

Перед заседанием фракции депутат от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ в комментарии УНИАН заметил, что, к сожалению, депутаты, не были ознакомлены с повесткой дня заседания. В то же время на уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться вопрос о создании нового формата коалиции в Верховной Раде, депутат сказал: «Наверное».